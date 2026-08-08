Испания начала выборочный контроль путешественников из Италии
Правительство Испании решило ввести в портах и аэропортах выборочный контроль путешественников из Италии, передает El Pais. Так Мадрид ответил на принятое неделю назад решение Рима приостановить действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией, которое власти Италии обосновали массовым прорывом нелегальных мигрантов в Сеуту.
В эту пятницу испанское правительство выдвинуло Италии ультиматум и призвало снять ограничения в отношении прибывающих из Испании. В Риме заявили, что не будут пересматривать свое решение. «Италия не принимает ультиматумов и навязанных извне условий, когда речь идет о национальной безопасности и контроле границ»,— подчеркнули представители итальянских властей.
Италия будет проверять прибывающих из Испании как минимум до 15 августа — в Риме ожидают новой вспышки миграционного кризиса в эту дату. «Только когда у нас будет уверенность в отсутствии рисков для безопасности и угрозы терроризма, в том, что не будет новой волны и что нелегальные мигранты не направятся на территорию Европы, мы рассмотрим возможность пересмотра принятых решений»,— добавили в правительстве Италии.
Проверки в испанских аэропортах и портах начались сегодня в полночь. Меры будут действовать до 7 сентября.
Миграционный кризис в Сеуте, куда тысячи марокканцев добирались по морю на подручных средствах, вспыхнул в конце июля. В эксклав прибыли около 72 тыс. человек. Власти Италии посчитали произошедшее угрозой своей национальной безопасности.
Италия осудила Испанию за чересчур либеральную миграционную политику после того, как в испанский эксклав Сеуту прибыли тысячи мигрантов из Марокко. Глава итальянского МИДа Антонио Таяни раскритиковал решение Испании легализовать до 500 тысяч нелегальных иммигрантов и выступил за приостановку Шенгенского соглашения с Мадридом. Финляндия и Италия также обвинили власти Испании в несоблюдении обязательств по защите внешней границы и призвали исключить страну из Шенгенской зоны.
Власти Италии с 1 августа ввели пограничный контроль с Испанией, приостановив действие Шенгенского соглашения, в ответ на массовый приток мигрантов в Сеуту. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет реальную угрозу безопасности границ Европы. В марте 2023 года правительство Италии уже объявляло режим чрезвычайной ситуации на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов по средиземноморскому маршруту, тогда в страну по морю прибыло более 30 тысяч мигрантов.