Испания начала выборочный контроль путешественников из Италии

Правительство Испании решило ввести в портах и аэропортах выборочный контроль путешественников из Италии, передает El Pais. Так Мадрид ответил на принятое неделю назад решение Рима приостановить действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией, которое власти Италии обосновали массовым прорывом нелегальных мигрантов в Сеуту.

В эту пятницу испанское правительство выдвинуло Италии ультиматум и призвало снять ограничения в отношении прибывающих из Испании. В Риме заявили, что не будут пересматривать свое решение. «Италия не принимает ультиматумов и навязанных извне условий, когда речь идет о национальной безопасности и контроле границ»,— подчеркнули представители итальянских властей.

Италия будет проверять прибывающих из Испании как минимум до 15 августа — в Риме ожидают новой вспышки миграционного кризиса в эту дату. «Только когда у нас будет уверенность в отсутствии рисков для безопасности и угрозы терроризма, в том, что не будет новой волны и что нелегальные мигранты не направятся на территорию Европы, мы рассмотрим возможность пересмотра принятых решений»,— добавили в правительстве Италии.

Проверки в испанских аэропортах и портах начались сегодня в полночь. Меры будут действовать до 7 сентября.

Миграционный кризис в Сеуте, куда тысячи марокканцев добирались по морю на подручных средствах, вспыхнул в конце июля. В эксклав прибыли около 72 тыс. человек. Власти Италии посчитали произошедшее угрозой своей национальной безопасности.