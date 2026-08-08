NYT: США ищут новое руководство для Кубы на случай свержения режима
Белый дом ищет среди кубинских чиновников человека, который мог бы взять на себя управление островом в случае свержения действующего руководства Кубы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Планы США аналогичны венесуэльскому сценарию, по которому власть в стране перешла к Дельси Родригес. После операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро ей удалось без потрясений возглавить страну и выстроить тесное сотрудничество с Вашингтоном.
Однако американские разведслужбы пришли к выводу, что на Кубе практически нет «прагматично настроенных лиц», готовых взять власть в свои руки при силовом свержении режима. Напротив, местные чиновники из-за своей неготовности идти на уступки больше похожи на иранских коллег, чем на представителей Венесуэлы, полагают в спецслужбах США. Тем не менее в качестве приемлемых преемников Вашингтон рассматривает главу МВД Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса и внука Рауля Кастро — Рауля Гильермо Родригеса Кастро, отмечает издание.
По данным газеты, ЦРУ ранее создало секретную опергруппу по организации революции на Кубе. Орган уже стал нанимать вербовщиков и кураторов шпионов, а также специалистов по кибероперациям и «операциям по оказанию давления».
США активно ведут переговоры с кубинскими властями, нацеленные на смену руководства Кубы, что подтверждают официальные лица обеих стран. Эти дискуссии, начавшиеся после трёх месяцев нефтяной блокады Кубы со стороны США, направлены на урегулирование энергетического кризиса и других двусторонних разногласий, при этом Вашингтон настаивает на «дружеском захвате» власти.
Госсекретарь США Марко Рубио 18 февраля 2026 года начал тайные переговоры с внуком бывшего секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, Раулем Гильермо Родригесом Кастро, о будущем острова. Агентство Axios сообщало, что американские власти считают его наиболее важной фигурой в стране, однако президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения по новому главе государства.
20 мая 2026 года против бывшего президента Кубы Рауля Кастро были выдвинуты обвинения в заговоре с целью убийства граждан США, что, по мнению аналитиков, является усилением давления на кубинские власти. Это событие произошло после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф 14 мая 2026 года посетил Гавану и представил руководству острова жёсткий ультиматум, а за несколько часов до этого высокопоставленные чиновники США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.