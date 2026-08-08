NYT: США ищут новое руководство для Кубы на случай свержения режима

Белый дом ищет среди кубинских чиновников человека, который мог бы взять на себя управление островом в случае свержения действующего руководства Кубы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Планы США аналогичны венесуэльскому сценарию, по которому власть в стране перешла к Дельси Родригес. После операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро ей удалось без потрясений возглавить страну и выстроить тесное сотрудничество с Вашингтоном.

Однако американские разведслужбы пришли к выводу, что на Кубе практически нет «прагматично настроенных лиц», готовых взять власть в свои руки при силовом свержении режима. Напротив, местные чиновники из-за своей неготовности идти на уступки больше похожи на иранских коллег, чем на представителей Венесуэлы, полагают в спецслужбах США. Тем не менее в качестве приемлемых преемников Вашингтон рассматривает главу МВД Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса и внука Рауля Кастро — Рауля Гильермо Родригеса Кастро, отмечает издание.

По данным газеты, ЦРУ ранее создало секретную опергруппу по организации революции на Кубе. Орган уже стал нанимать вербовщиков и кураторов шпионов, а также специалистов по кибероперациям и «операциям по оказанию давления».