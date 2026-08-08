Bloomberg: Украина согласилась на требование США не атаковать объекты КТК

Украина обязалась не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и пообещала не бить по не связанным с Россией танкерам в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Руководство страны приняло такое решение после переговоров с высшим руководством США.

По данным агентства, переговоры состоялись после недавних атак дронов в районе Новороссийска, которые привели к сбоям в погрузке нефти и росту мировых цен на нефть. Эти налеты поставили под угрозу экспорт из Казахстана, для которого КТК — основной маршрут сбыта сырья.

Украина поставила судовладельцам условия, при соблюдении которых не будет атаковать их танкеры в Черном море, отмечает Bloomberg. Судно и его владельцы не должны находиться под украинскими санкциями или принадлежать гражданам или юрлицам из РФ, а на борту не должно быть российской нефти или других грузов из России. Киев также создал специальные каналы связи и инструкции для коммерческих перевозчиков.

Отгрузки нефти через КТК в последнее время не раз срывались из-за украинских атак. По данным The Wall Street Journal, в конце июля американская администрация предупредила Украину о недопустимости атак на объекты консорциума.