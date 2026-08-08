Хуснуллин: ситуация на трассе «Новороссия» в целом улучшилась

Движение по трассе «Новороссия», которую на протяжении нескольких месяцев активно обстреливали Вооруженные силы Украины, «более-менее восстановилось», заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Положение переломили. При этом надо понимать, что по трассе проходит около 7 тыс. машин за сутки. Из них почти 3 тыс.— грузовики. Любые потери, конечно, болезненны и тяжелы. Особенно если гибнут люди. Иногда ведь бьют и по гражданским автомобилям. Но в целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении»,— сказал господин Хуснуллин в интервью ТАСС.

Вице-премьер добавил, что он продолжает ежедневно получать доклады о сбитых беспилотниках. Ему также отчитываются об ударах по автомобильной технике — в основном по бензовозам.

Дорога соединяет Крым с материковой частью России. ВСУ сбрасывали на трассу мины, били по автомобилям. Удары по маршруту привели к топливному кризису на полуострове. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце июля заявлял, что трасса полностью взята под контроль российскими войсками.