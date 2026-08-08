В США сняли с должности генерала, отвечавшего за координацию помощи Украине

Пентагон преждевременно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, сообщает ABC News. Генерал и так должен был покинуть пост через два месяца; причины ранних перестановок в командовании подразделения неизвестны, сообщает телеканал.

В зону ответственности корпуса входит руководство сухопутными войсками США и координация операций по всей Европе. Также подразделение помогает координировать американскую помощь Украине и управляет военным присутствием США вдоль передовой линии НАТО.

Исполняющим обязанности командующего корпусом назначен заместитель Костанцы бригадный генерал Джон Маунтфорд. В октябре планировалось передать управление генерал-майору Томасу Фелти, кандидатура которого ранее уже была утверждена Сенатом.

Отстранение генерала от должности произошло в момент сокращения американского военного присутствия в Европе и во время кампании главы Пентагона Пита Хегсета по реформированию высшего руководства вооруженных сил США. Впрочем, источник ABC заявил, что решение Пентагона не связано с этой кампанией и не имеет под собой какой-либо политической подоплеки.