В США сняли с должности генерала, отвечавшего за координацию помощи Украине
Пентагон преждевременно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, сообщает ABC News. Генерал и так должен был покинуть пост через два месяца; причины ранних перестановок в командовании подразделения неизвестны, сообщает телеканал.
В зону ответственности корпуса входит руководство сухопутными войсками США и координация операций по всей Европе. Также подразделение помогает координировать американскую помощь Украине и управляет военным присутствием США вдоль передовой линии НАТО.
Исполняющим обязанности командующего корпусом назначен заместитель Костанцы бригадный генерал Джон Маунтфорд. В октябре планировалось передать управление генерал-майору Томасу Фелти, кандидатура которого ранее уже была утверждена Сенатом.
Отстранение генерала от должности произошло в момент сокращения американского военного присутствия в Европе и во время кампании главы Пентагона Пита Хегсета по реформированию высшего руководства вооруженных сил США. Впрочем, источник ABC заявил, что решение Пентагона не связано с этой кампанией и не имеет под собой какой-либо политической подоплеки.
В апреле 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет уже отстранял от должностей главу Командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходне и начальника Корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего, а также начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа. Эти перестановки произошли после его вступления в должность в январе 2025 года и затронули практически весь Объединенный комитет начальников штабов.
В целом, глава Пентагона Пит Хегсет выступает за сокращение помощи Украине со стороны США и призывает европейские страны усилить свое лидерство в этом вопросе. В июле 2026 года он призвал Сенат США выделить финансовую помощь американской армии, отметив, что в противном случае стране придется сократить текущую и будущую боевую подготовку, а также зарплаты военнослужащим. Администрация США уже отказалась передавать утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн, которая должна была быть выделена в 2026 году.
Пентагон также отстраняется от руководства возглавляемым США командованием НАТО в Германии, которое координирует передачу военной помощи Украине. Передачу управления Группой содействия Украине по безопасности в Висбадене, которая играла центральную роль в оснащении и обучении ВСУ с 2022 года, планируется поручить другому члену НАТО, что является частью более масштабного вывода американских войск из Европы. Это решение, по словам украинских чиновников, снижает риски, связанные с политической нестабильностью в США.