Экс-президент Финляндии предложил Евросоюзу обсудить с Россией две темы

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё призвал страны Евросоюза вступить в диалог с Россией. Он считает, что стороны должны обсудить две важные темы: архитектуру безопасности в Европе и то, как стороны будут уживаться друг с другом после окончания конфликта на Украине.

Первую тему россияне хотели поднять еще до начала боев на Украине, сказал господин Ниинистё. «В 2021 году... они обсуждали это с американцами. Затем эта тема снова возникла после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске»,— сказал экс-президент в разговоре со Spiegel. Он добавил, что если дискуссия об этом все же будет разворачиваться, то «европейцам следует в любом случае сидеть за столом переговоров».

Вторая тема, которую, по его мнению, следует обсудить Европе и России, связана с периодом после завершения конфликта на Украине. «Как бы ни выглядело мирное соглашение с Украиной, я уверен, оно не удовлетворит Россию. Через Европу пройдет враждебная граница — примерно как после Второй мировой войны... Это вызывает у меня огромную тревогу — враждебная атмосфера в сочетании с такими методами гибридной войны. Этим можно нанести массовый ущерб сплоченности общества. Гибридная война не признает границ, фронт находится везде»,— сказал он.

На вопрос журналиста о том, как гибридную войну можно предотвратить одними лишь разговорами, экс-президент привел в пример холодную войну. Он объяснил, что в пятидесятые годы прошлого века СССР и США были вынуждены вступить в переговоры друг с другом из-за угрозы взаимного уничтожения ядерным оружием. «Сегодня мы в первую очередь должны создать аналогичный баланс страха, то есть гарантировать, что мы тоже можем нанести серьезный ущерб в гибридной войне. И затем, вторым шагом, мы должны провести с Россией — и совместно с США и другими — переговоры о том, как во времена ненависти избегать гибридных конфликтов»,— сказал господин Ниинистё.