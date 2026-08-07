Боб Хартли дал оценку «багажу Никитина» в ярославском «Локомотиве»

Канадский специалист Боб Хартли, сменивший год назад Игоря Никитина на посту главного тренера ярославского ХК «Локомотив», считает, что экс-наставник оставил ему потрясающее наследие. Интервью Хартли опубликовала Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли (справа) и Игорь Никитин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Боб Хартли (справа) и Игорь Никитин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Игорь Никитин был главным тренером «Локомотива» с 2021 года до середины 2025 года. Под его руководством команда впервые завоевала Кубок Гагарина. После победы в 2025 году наставник покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА. Новым главным тренером ярославской команды стал канадец Боб Хартли, в 2021 году выигрывавший Кубок Гагарина с омским «Авангардом» и закончивший после этого карьеру. Боб Хартли смог привести «Локомотив» ко второй подряд победе в Кубке Гагарина. После этого он вновь заявил о завершении карьеры.

В интервью КХЛ Боб Хартли рассказал, что общался с Игорем Никитиным еще до прихода в «Локомотив». Ему же канадец позвонил после того, как смог привести ярославскую команду ко второй подряд победе.

«Никитин был одним из первых, кому я позвонил с благодарностью за проделанную им работу, сойдя с поезда из Казани после финала (с казанским "Ак Барсом" — прим. "Ъ-Ярославль")…Я возглавил команду, которую ранее тренировал Никитин, это была очень подготовленная команда. Так что мне не пришлось все кардинально менять. Нужно было лишь нажать на правильные рычаги и, возможно, добавить немного своего тренерского видения»,— процитировала КХЛ Хартли.

Канадский специалист согласился с мнением о том, что он «ехал на багаже Никитина». Он пояснил, что прошлый тренерский штаб годами выстраивал эту команду, поэтому изменений было немного.

«Это нормально. Он (Никитин — прим. "Ъ-Ярославль") проработал тут четыре года, тренер вкладывает свое время, энергию в игроков. До меня здесь уже все выстроили, от Игоря я многое подчерпнул здесь. Могу сказать, что он оставил мне потрясающее наследие в "Локомотиве". Он вырастил этих игроков и сделал их чемпионами»,— сказал Боб Хартли.

Себя же Хартли назвал промежуточным звеном в большой работе по созданию команды. По мнению специалиста, после победы «все лавры достаются тренерам», хотя зачастую это неправильно. Тренер отметил школу «Локомотива» и количество внимания, уделяемого воспитанию своих игроков, назвав структуру клуба идеальным примером.

«Следующему тренеру достанутся прекрасные воспитанники школы "Локомотива", никуда не денутся плоды работы Никитина за четыре года главным тренером здесь. Я просто продолжил начатое им. Следующему тренеру предстоит принять вызов, приятный вызов, ему достается опытная команда с большим количеством быстрых и сильных игроков, с которыми этот путь нужно будет пройти снова»,— сказал Хартли.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что главным тренером «Локомотива» в новом сезоне будет Дмитрий Квартальнов. В тренерский штаб также войдут Юрий Бабенко и Александр Перов. Клуб сохранил четверых тренеров и расстался с тремя.

Алла Чижова