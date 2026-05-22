Чемпионский дубль

«Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Железнодорожники признались, что второй год подряд тяжелей забирать победу, а наставник «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил игроков и объявил о завершении карьеры. С победой ярославцев поздравили первые лица страны и региона. Пока команда радовалась на выезде, их победу шумно праздновал Ярославль.

Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли (слева) и нападающий Александр Радулов (слева) с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К шестому матчу финальной серии Кубка Гагарина 21 мая команды подходили со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Ярославцам оставалась одна победа до Кубка, а казанцы в случае победы продлили бы серию на седьмой матч.

Активнее матч начали гости, они же первым забили. Причем дважды одно и то же звено — Павел Красковский, Егор Сурин и Никита Кирьянов. Автором обеих шайб стал нападающий Егор Сурин, до этого забивший в текущем плей-офф лишь раз.

Во втором игровом отрезке казанцы прибавили, но ярославцы уверенно и надежно оборонялись, не давая сопернику создавать опасных моментов. В третьем периоде гости только увеличили свое преимущество: за 7,5 минут до конца матча нападающий «Локомотива» Максим Шалунов вышел один на один с вратарем и отправил шайбу в сетку.

Затем казанцы начали вытаскивать матч и забили две шайбы подряд: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, и счет за 3 минуты до финальной сирены стал 2:3. Последние минуты матча «Ак Барс» играл вшестером с пустыми воротами, но ему не удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Второй год подряд победный гол забил Максим Шалунов. После финальной сирены игроки «Локомотива» бросились со скамейки на лед и побросали шлемы. Обнимались и хоккеисты, и тренеры «Локомотива».

Объятия после победы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В эти секунды за матчем следили не только на «Татнефть-Арене», но и во всех округах Ярославской области. На Советской площади в областной столице 8 тыс. болельщиков отсчитывали секунды до конца основного времени матча, а на площади Труда сразу раздались радостные возгласы «Ярославль». Город ликовал: люди в шарфах команды шли по главным улицам с криками «Кто чемпионы? Мы чемпионы!» и поздравляли всех с победой, из автомобилей были подняты флаги «Локомотива», машины сигналили болельщикам, а те встречали их криками «Вперед, Локо, мы с тобой!».

Свой второй Кубок Гагарина «Локомотив» взял с канадским тренером Бобом Хартли, ранее выигрывавшем трофей КХЛ с омским «Авангардом». Хартли пришел в команду после первого взятия Кубка в прошлом сезоне по приглашению президента клуба Юрия Яковлева. Тогда после победы ушел в ЦСКА наставник Игорь Никитин. Работа Хартли не раз вызывала критику в этом сезоне, но он смог привести «Локомотив» ко второму чемпионству, а сразу после этого объявил о завершении карьеры.

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать»,— сказал он «Матч ТВ», а позже добавил, что будет «нянчить внуков».

«Самой длинной минутой» в своей карьере Боб Хартли назвал последние 60 секунд шестого матча с «Ак Барсом», когда казанцы еще пытались вернуться в игру и серию. «Но наши ребята… Мы сгибались, но не сломались. Вот поэтому мы чемпионы»,— сказал Хартли и добавил, что хотел бы свозить Кубок к себе на родину.

Игроки "Локомотива" качают Боба Хартли

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хартли выбрал для завершения карьеры лучший момент, считает президент КХЛ Алексей Морозов.

«Всему приходит свое время, но думаю, что это — лучший момент для завершения карьеры после такой триумфальной победы»,— прокомментировал господин Морозов.

В победной раздевалке Боб Хартли обратился к своим подопечным. «Вы невероятные. Вы настоящие профессионалы. Вы не команда, вы семья. И для меня было честью вас тренировать»,— сказал наставник.

Капитан команды Александр Елесин вспомнил ключевой матч полуфинальной серии с омским «Авангардом», когда ярославцы, находясь на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, за 33 секунды до конца матча сравняли счет, перевели игру в овертайм и победили.

«33 секунды было, все уже списали нас. Мы такой характер показали! Могу сказать вам лишь — один кубок хорошо, а два лучше»,— сказал Елесин.

Капитан Александр Елесин пьет шампанское из Кубка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Про серию с «Авангардом» вспоминали все. Защитник железнодорожников Никита Черепанов считает, что эта серия — сюжет для фильма.

«Возможно, нужно снимать фильм по этому противостоянию. Потому что, как говорил классик, в Голливуде такого еще не придумали»,— поделился с «Чемпионатом» Черепанов.

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов стал вторым игроком, завоевавшим четыре Кубка Гагарина. Он рассказал, что второй год подряд побеждать было сложнее.

«Эмоции просто невероятные. Второй год подряд… Очень круто, горд быть частью такой команды. Каждая серия была по своему тяжелой, особенно финал. Сегодняшний матч — не исключение. Хоть и выигрывали, однако в конце пропустили две шайбы, но дотерпели. Тем приятнее»,— приводит «Матч ТВ» слова Береглазова.

На последних минутах матча спокойствие сохранял вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, ставший самым ценным игроком плей-офф (MVP).

Президент КХЛ Алексей Морозов вручает награду MVP вратарю Даниилу Исаеву

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я спокойно делал свою работу, не переживал. Просто надо было удержать счет — это удалось. Эмоции после победы? Их просто нет. Мы все силы отдали, чтобы выиграть. Ожидали MVP? Неожиданно. Рад, что получил награду»,— поделился Исаев, у которого по ходу полуфинала с «Авангардом» родился сын.

А самый ценный игрок плей-офф прошлого года Александр Радулов признался в любви игрокам «Локомотива». Он, как и год назад, посвятил победу команде, погибшей в 2011 году.

«Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»,— сказал Радулов «Матч ТВ».

В свою команду верил нападающий «Локомотива» Георгий Иванов, сломавший ногу в четвертом матче финала. 21 мая, выйдя на лед в Казани, он поднял Кубок Гагарина с помощью капитана Александра Елесина.

Георгий Иванов поднял Кубок Гагарина

Фото: Континентальная хоккейная лига

Фото: Континентальная хоккейная лига

«Что бы не произошло я с ними до конца»,— сказал Иванов после победы.


Ради посещения выездного матча отпуск взял губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в итоге болевший за команду с трибун «Татнефть-арены». Он поздравил с победой «Локомотив», тренерский штаб, руководство клуба и лично президента ХК Юрия Яковлева, а также всех болельщиков и регион.

«Три года подряд мы в финале! Это круто, это говорит об уровне команды. "Локомотив" — это сила. Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду "Локомотив" 2011 года, которой гордился весь регион. И сейчас мы все гордимся нашим новым чемпионским составом, каждая победа которого — это и личное достижение каждого игрока, и достижение всей команды»,— написал губернатор.

Фотогалерея

Победа «Локомотива»

Предыдущая фотография
Раздевалка &quot;Локомотива&quot; после победы. Справа налево: Александр Радулов, Александр Елесин, Даниил Мисюль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Победное шампанское

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный тренер &quot;Локомотива&quot; Боб Хартли (в центре) с Кубком Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вратарь Даниил Исаев пьет из Кубка Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Первый заместитель генерального директора РЖД, председатель правления ХК &quot;Локомотив&quot; Сергей Кобзев (в центре) в раздевалке после победы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александр Радулов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тренерский штаб &quot;Локомотива&quot; с кубком на льду &quot;Татнефть-Арены&quot;

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Рихард Паник (слева) и Мартин Гернат после матча

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Рихард Паник и Никита Кирьянов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Перед началом решающей игры улицы центра Ярославля заполнили болельщики

Фото: Правительство Ярославской области

На Советскую площадь, где была организована прямая трансляция, пришли восемь тысяч человек. Экран установили перед церковью Ильи Пророка, которая является композиционным центром города

Фото: Правительство Ярославской области

На время трансляций матчей финала площадь была украшена атрибутикой &quot;Локомотива&quot;. Болельщики принесли с собой флаги, плакаты и портреты хоккейных кумиров

Фото: Правительство Ярославской области

Многие ярославцы пришли болеть за &quot;Локомотив&quot; с детьми

Фото: Правительство Ярославской области

Второй гол &quot;Локомотива&quot; в матче в исполнении Егора Сурина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Советская площадь встречала взрывом эмоций каждый успех ярославской команды

Фото: Правительство Ярославской области

Выступление группы &quot;Мамульки Бенд&quot;, прославившейся частушками о &quot;Локомотиве&quot; еще в 2000-х годах

Фото: Правительство Ярославской области

Вратарь &quot;Локомотива&quot; Даниил Исаев (справа) был признан самым ценным игроком плей-офф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев (слева) взял отпуск, чтобы отправиться на решающий матч в Казань

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские черлидерши на Советской площади

Фото: Правительство Ярославской области

В ожидании победы. Трансляции финального матча были организованы во многих городах и поселках Ярославской области, их посетили более 50 тыс. человек

Фото: Правительство Ярославской области

Болельщики на площади

Фото: Правительство Ярославской области

Голоса болельщиков были слышны за несколько кварталов от Советской площади

Фото: Правительство Ярославской области

Символ ярославского &quot;Локомотива&quot; и Ярославля — медведя — держали в руках многие болельщики

Фото: Правительство Ярославской области

Решающий матч Кубка Гагарина состоялся в тот же день, что и год назад — 21 мая

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские болельщицы с Казанской иконой Богородицы

Фото: Правительство Ярославской области

Гол &quot;Локомотива&quot;

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Павел Красковский празднует взятие ворот казанцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ярославцы радуются успеху &quot;Локомотива&quot;

Фото: Правительство Ярославской области

Эмоции ярославцев

Фото: Правительство Ярославской области

Советская площадь вечером

Фото: Правительство Ярославской области

Матч завершился со счетом 2:3, счет в серии — 4:2 в пользу Локомотива

Фото: Правительство Ярославской области

После финального свистка победители вышли на лед &quot;Татнефть-Арены&quot;

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Главный тренер &quot;Локомотива&quot; Боб Хартли поздравляет своих подопечных с победой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ярославль празднует победу второй год подряд

Фото: Правительство Ярославской области

Игроки качают Боба Хартли, для него этот сезон станет последним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Праздник в Ярославле продолжался до поздней ночи

Фото: Правительство Ярославской области

Александр Радулов с чемпионской медалью

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Никита Кирьянов с Кубком Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Автор победной шайбы Максим Шалунов с Кубком Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Советская площадь в Ярославле после победы &quot;Локомотива&quot;

Фото: Правительство Ярославской области

Фото обладателей Кубка Гагарина сезона 2025-2026. В центре над кубком справа налево: председатель правления ХК &quot;Локомотив&quot; Сергей Кобзев, президент ХК &quot;Локомотив&quot; Юрий Яковлев, главный тренер Боб Хартли, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, тренер &quot;Локомотива&quot; Майк Пелино

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С победой ярославскую команду поздравил и президент России Владимир Путин.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас»,— приводит Кремль цитату из телеграммы президента.

21 мая становится настоящим праздником для ярославского хоккея. Год назад в этот же день «железнодорожники» впервые стали обладателями Кубка Гагарина. Чемпионский парад в городе в 2025 году провели только в августе. Александр Радулов уже высказал пожелание, чтобы это случилось раньше.

Александр Радулов с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Только давайте теперь проведем чемпионский парад пораньше, чем в августе»,— сказал нападающий.


Президент КХЛ Алексей Морозов заглянул еще в более далекое будущее — следующий финал. «Локомотив» выиграл два Кубка подряд, как и «Ак Барс» на заре КХЛ.

«Они повторили это достижение, но могут превзойти его. Три раза подряд в Лиге пока никто не побеждал. Желаем им удачи, у них это третий подряд финал, но вторая победа»,— сказал господин Морозов.

Третий подряд Кубок Гагарина по силам «Локомотиву», уверен вратарь Даниил Исаев.

«Шанс всегда есть. Просто если будем делать правильные вещи, будем работать, и этот голод у нас останется, нам все по силам»,— прокомментировал Исаев.

Алла Чижова

