Чемпионский дубль

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Железнодорожники признались, что второй год подряд тяжелей забирать победу, а наставник «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил игроков и объявил о завершении карьеры. С победой ярославцев поздравили первые лица страны и региона. Пока команда радовалась на выезде, их победу шумно праздновал Ярославль.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли (слева) и нападающий Александр Радулов (слева) с Кубком Гагарина

К шестому матчу финальной серии Кубка Гагарина 21 мая команды подходили со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Ярославцам оставалась одна победа до Кубка, а казанцы в случае победы продлили бы серию на седьмой матч.

Активнее матч начали гости, они же первым забили. Причем дважды одно и то же звено — Павел Красковский, Егор Сурин и Никита Кирьянов. Автором обеих шайб стал нападающий Егор Сурин, до этого забивший в текущем плей-офф лишь раз.

Во втором игровом отрезке казанцы прибавили, но ярославцы уверенно и надежно оборонялись, не давая сопернику создавать опасных моментов. В третьем периоде гости только увеличили свое преимущество: за 7,5 минут до конца матча нападающий «Локомотива» Максим Шалунов вышел один на один с вратарем и отправил шайбу в сетку.

Затем казанцы начали вытаскивать матч и забили две шайбы подряд: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, и счет за 3 минуты до финальной сирены стал 2:3. Последние минуты матча «Ак Барс» играл вшестером с пустыми воротами, но ему не удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Второй год подряд победный гол забил Максим Шалунов. После финальной сирены игроки «Локомотива» бросились со скамейки на лед и побросали шлемы. Обнимались и хоккеисты, и тренеры «Локомотива».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Объятия после победы

В эти секунды за матчем следили не только на «Татнефть-Арене», но и во всех округах Ярославской области. На Советской площади в областной столице 8 тыс. болельщиков отсчитывали секунды до конца основного времени матча, а на площади Труда сразу раздались радостные возгласы «Ярославль». Город ликовал: люди в шарфах команды шли по главным улицам с криками «Кто чемпионы? Мы чемпионы!» и поздравляли всех с победой, из автомобилей были подняты флаги «Локомотива», машины сигналили болельщикам, а те встречали их криками «Вперед, Локо, мы с тобой!».

Свой второй Кубок Гагарина «Локомотив» взял с канадским тренером Бобом Хартли, ранее выигрывавшем трофей КХЛ с омским «Авангардом». Хартли пришел в команду после первого взятия Кубка в прошлом сезоне по приглашению президента клуба Юрия Яковлева. Тогда после победы ушел в ЦСКА наставник Игорь Никитин. Работа Хартли не раз вызывала критику в этом сезоне, но он смог привести «Локомотив» ко второму чемпионству, а сразу после этого объявил о завершении карьеры.

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать»,— сказал он «Матч ТВ», а позже добавил, что будет «нянчить внуков».

«Самой длинной минутой» в своей карьере Боб Хартли назвал последние 60 секунд шестого матча с «Ак Барсом», когда казанцы еще пытались вернуться в игру и серию. «Но наши ребята… Мы сгибались, но не сломались. Вот поэтому мы чемпионы»,— сказал Хартли и добавил, что хотел бы свозить Кубок к себе на родину.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игроки "Локомотива" качают Боба Хартли

Хартли выбрал для завершения карьеры лучший момент, считает президент КХЛ Алексей Морозов.

«Всему приходит свое время, но думаю, что это — лучший момент для завершения карьеры после такой триумфальной победы»,— прокомментировал господин Морозов.

В победной раздевалке Боб Хартли обратился к своим подопечным. «Вы невероятные. Вы настоящие профессионалы. Вы не команда, вы семья. И для меня было честью вас тренировать»,— сказал наставник.

Капитан команды Александр Елесин вспомнил ключевой матч полуфинальной серии с омским «Авангардом», когда ярославцы, находясь на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, за 33 секунды до конца матча сравняли счет, перевели игру в овертайм и победили.

«33 секунды было, все уже списали нас. Мы такой характер показали! Могу сказать вам лишь — один кубок хорошо, а два лучше»,— сказал Елесин.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Капитан Александр Елесин пьет шампанское из Кубка

Про серию с «Авангардом» вспоминали все. Защитник железнодорожников Никита Черепанов считает, что эта серия — сюжет для фильма.

«Возможно, нужно снимать фильм по этому противостоянию. Потому что, как говорил классик, в Голливуде такого еще не придумали»,— поделился с «Чемпионатом» Черепанов.

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов стал вторым игроком, завоевавшим четыре Кубка Гагарина. Он рассказал, что второй год подряд побеждать было сложнее.

«Эмоции просто невероятные. Второй год подряд… Очень круто, горд быть частью такой команды. Каждая серия была по своему тяжелой, особенно финал. Сегодняшний матч — не исключение. Хоть и выигрывали, однако в конце пропустили две шайбы, но дотерпели. Тем приятнее»,— приводит «Матч ТВ» слова Береглазова.

На последних минутах матча спокойствие сохранял вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, ставший самым ценным игроком плей-офф (MVP).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Президент КХЛ Алексей Морозов вручает награду MVP вратарю Даниилу Исаеву

«Я спокойно делал свою работу, не переживал. Просто надо было удержать счет — это удалось. Эмоции после победы? Их просто нет. Мы все силы отдали, чтобы выиграть. Ожидали MVP? Неожиданно. Рад, что получил награду»,— поделился Исаев, у которого по ходу полуфинала с «Авангардом» родился сын.

А самый ценный игрок плей-офф прошлого года Александр Радулов признался в любви игрокам «Локомотива». Он, как и год назад, посвятил победу команде, погибшей в 2011 году.

«Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»,— сказал Радулов «Матч ТВ».

В свою команду верил нападающий «Локомотива» Георгий Иванов, сломавший ногу в четвертом матче финала. 21 мая, выйдя на лед в Казани, он поднял Кубок Гагарина с помощью капитана Александра Елесина.

Фото: Континентальная хоккейная лига Георгий Иванов поднял Кубок Гагарина

«Что бы не произошло я с ними до конца»,— сказал Иванов после победы.

Ради посещения выездного матча отпуск взял губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в итоге болевший за команду с трибун «Татнефть-арены». Он поздравил с победой «Локомотив», тренерский штаб, руководство клуба и лично президента ХК Юрия Яковлева, а также всех болельщиков и регион.

«Три года подряд мы в финале! Это круто, это говорит об уровне команды. "Локомотив" — это сила. Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду "Локомотив" 2011 года, которой гордился весь регион. И сейчас мы все гордимся нашим новым чемпионским составом, каждая победа которого — это и личное достижение каждого игрока, и достижение всей команды»,— написал губернатор.

С победой ярославскую команду поздравил и президент России Владимир Путин.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас»,— приводит Кремль цитату из телеграммы президента.

21 мая становится настоящим праздником для ярославского хоккея. Год назад в этот же день «железнодорожники» впервые стали обладателями Кубка Гагарина. Чемпионский парад в городе в 2025 году провели только в августе. Александр Радулов уже высказал пожелание, чтобы это случилось раньше.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Радулов с Кубком Гагарина

«Только давайте теперь проведем чемпионский парад пораньше, чем в августе»,— сказал нападающий.

Президент КХЛ Алексей Морозов заглянул еще в более далекое будущее — следующий финал. «Локомотив» выиграл два Кубка подряд, как и «Ак Барс» на заре КХЛ.

«Они повторили это достижение, но могут превзойти его. Три раза подряд в Лиге пока никто не побеждал. Желаем им удачи, у них это третий подряд финал, но вторая победа»,— сказал господин Морозов.

Третий подряд Кубок Гагарина по силам «Локомотиву», уверен вратарь Даниил Исаев.

«Шанс всегда есть. Просто если будем делать правильные вещи, будем работать, и этот голод у нас останется, нам все по силам»,— прокомментировал Исаев.

Алла Чижова