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«Локомотив» объявил тренерский штаб на новый сезон

В тренерский штаб ярославского «Локомотива» войдут Юрий Бабенко и Александр Перов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Юрий Бабенко

Юрий Бабенко

Фото: ХК «Ак Барс»

Юрий Бабенко

Фото: ХК «Ак Барс»

Ранее новый главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщал, что приглашал в команду Юрия Бабенко, двукратного обладателя Кубка Гагарина. В качестве тренера специалист работал в московском «Динамо», казанском «Ак Барсе», московском ЦСКА, подмосковном «Витязе», петербургском СКА (сезон 25/26).

Уроженец Ярославской области Александр Перов — воспитанник ХК «Локомотив». В минувшем сезоне он привел к победе во Всероссийской хоккейной лиге ХК «Югра» из Ханты-Мансийска.

«В тренерском штабе нашей команды продолжат работу Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель»,— сообщили в «Локомотиве».

Тренерский штаб покинули главный тренер Боб Хартли, Майк Пелино и Вячеслав Гусов. Хартли и Пелино работали в ярославском клубе с 2025 и 2026 года соответственно, Гусов — с 2021 года.

Алла Чижова

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