Депутаты обсуждают полный запрет на продажу вейпов в Свердловской области

Власти Свердловской области обсуждают возможное введение запрета на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), также известных как «вейпы», заявил председатель комитета регионального заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков («Единая Россия») на пресс-конференции ТАСС. Политик отметил, что ограничения уже ввели власти Удмуртии, Пензенской и Саратовской областей, Пермского край и Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Полный запрет не гарантирует исчезновение этих вейпов. При слабом контроле рынок может переместиться в интернет, в продажу из-под прилавка. Есть что обсудить, и мы обсуждаем это на данный момент как раз»,— сказал господин Старков.

Российские регионы получили право запрещать продажу вейпов на своей территории в июне 2026 года. Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го. После его завершения власти должны проанализировать эффект от ограничений в тех субъектах, которые их установят. Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) о намерении запретить продажу вейпов уже заявили власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Василий Алексеев