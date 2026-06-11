Артюхов: на Ямале готовится законопроект о запрете продажи электронных сигарет

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запретят розничную продажу электронных сигарет. Соответствующий законопроект подготовят в ближайшее время. Об этом в ходе Совета глав заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предполагается, что что к продаже в розницу запретят вейпы, жидкости к ним и другие электронные системы доставки никотина.

«Тема очень важная: здоровье нашей молодежи. Курение — очень навязчивая привычка, и во многих случаях это становится модной историей, вредной и неправильной. Мы должны этому противодействовать»,— подчеркнул глава округа.

Ранее Госдума РФ приняла федеральный закон, позволяющий регионам с 1 марта 2027 года вводить локальные запреты на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), также известных как «вейпы».

Полина Бабинцева