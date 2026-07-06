В Ярославской области в ночь с 5 на 6 июля была отражена крупнейшая атака на НПЗ. Над территорией региона уничтожили 72 беспилотника. В результате падения обломков пострадали два человека. Режим беспилотной опасности сохранялся 18 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотная опасность была объявлена в Ярославской области в 1:23 6 июля. За 10 минут до этого Росавиация закрыла местный аэропорт для обеспечения безопасности полетов. В период с 4:11 до 7:32 полицейскими было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 5 на 6 июля территорию Российской Федерации атаковали 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму»,— уточнили в ведомстве.

Там же сообщили, что над Ярославской областью были сбиты 72 дрона. По словам Михаила Евраева, в регионе отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

«Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага»,— написал губернатор Ярославской области.

Он сообщил, что два человека получили осколочные ранения. Обоих госпитализировали. Им оказывается необходимая помощь. Михаил Евраев добавил, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке для максимально оперативного оказания помощи. Губернатор напомнил о положенной компенсации за ущерб имуществу, который был нанесен в результате падения обломков БПЛА.

«С порядком оказания материальной помощи можно ознакомиться на портале правительства региона. Получить консультацию и оставить обращение можно по телефону горячей линии 112»,— написал Михаил Евраев.

Режим беспилотной опасности был снят в 19:10. Следом за этим Росавиация сняла ограничения, введенные в ярославском аэропорту второй раз за день.

Алла Чижова