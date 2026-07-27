В Ярославской области отразили атаку: главное

27 июля над территорией Ярославской области сбили 40 беспилотников. В результате массовой атаки ранение получил мужчина, а также были повреждены автомобили и выбиты стекла жилых домов. Детский сад в областной столице закрыли из-за следственных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности действовал в Ярославской области около семи часов — с 5:29 до 12:40 27 июля. Рано утром на фоне атаки был закрыт выезд из областной столицы в сторону Москвы (М-8 от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой), а также приостановил свою работу местный аэропорт. Городской общественный транспорт был вынужден объезжать перекрытый участок, а межмуниципальные автобусы, проходящие через М-8, вовсе не выполняли рейсы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся массовой атаке БПЛА. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 40 дронов. Всего на территории России в течение ночи 27 июля были перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Ярославской области при отражении атаки пострадал один человек и повреждено имущество.

«Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В нескольких домах выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим»,— сообщил Михаил Евраев.

Из-за обнаружения обломков дронов и для проведения следственных действий во Фрунзенском районе Ярославля закрыли детский сад. Номер детсада не называется, но в правительстве заверили, что родители проинформированы. Воспитанников приняли другие детсады образовательного комплекса.

Губернатор добавил, что на территории области могут быть фрагменты БПЛА, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112»,— призвал Михаил Евраев.

По состоянию на 14:10 27 июля в регионе нет непосредственной угрозы атаки беспилотников. В июле 2026 года Ярославская область неоднократно подвергалась атакам. В ночь с 5 на 6 июля были сбиты 72 дрона, тогда, по заявлениям властей, была отражена крупнейшая атака на НПЗ. 16 июля над территорией области ликвидировали 54 БПЛА. В результате этой атаки погиб мужчина, еще четверо пострадали.

Алла Чижова