Один погиб, четверо пострадали

Утром 16 июля над территорией Ярославской области сбили свыше 50 беспилотников. В это время в регионе был закрыт аэропорт и часть федеральной трассы. В результате атаки погиб мужчина, еще четверо пострадали. Это вторая атака на регион, результатом которой стала гибель человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности объявили в Ярославской области в 6:08. Спустя пару минут Росавиация закрыла для самолетов местный аэропорт, а сотрудники полиции перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Согласно данным «Яндекс Карт», движение транспортных средств перекрывали на участке федеральной трассы М-8 от поселка Щедрино до поворота на Гаврилов-Ям.

Перекрытие движения привело к пробке на Московском проспекте и внесению изменений в маршруты городских автобусов в Ярославле. Кроме того, межмуниципальные автобусы, маршруты которых пролегали через перекрытый участок, временно не выполняли рейсы и оставались на автовокзале.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в первую волну над территорией региона сбили 19 беспилотников. Всего же их было уничтожено за утро 16 июля 54. По данным Минобороны РФ, с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля дежурные средства ПВО перехватили 375 украинских БПЛА над субъектами России.

«Атака врага отбита. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает»,— сообщил Михаил Евраев.

Это второй случай гибели человека в результате атаки беспилотников на регион. Впервые это произошло 28 марта 2026 года. Тогда погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района.

Все ограничения, введенные рано утром 16 июля, были отменены в полдень. Прокуратура Ярославской области поставила на контроль оказание помощи пострадавшим.

«С целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Алла Чижова