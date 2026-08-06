Свердловский депутат раскритиковал «Новых людей» за отказ заявлять его на выборы

Член фракции «Новые люди» в законодательном собрании Свердловской области, руководитель научно-производственной организации (НПО) «Углекокс» в Екатеринбурге Владимир Загайнов заявил в разговоре с «Ъ-Урал», что для него «осталось непонятым» решение регионального отделения партии выдвигать его на выборы депутатов областного парламента нового созыва. Ранее, в начале июля, представители организации заверили, что политик «сам принял такое решение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Загайнов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Владимир Загайнов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Я был готов, я активно работал от имени "Новых людей" и на земле, и в стенах заксобрания, эффективно решал вопросы, не делал никаких шагов, которые негативно отразились бы на партии. С точки зрения внутрипартийного рейтинга среди всех депутатов партии я был в последние два-три года в первой двадцатке»,— сказал господин Загайнов.

Депутат отметил, что после ухода из заксобрания он намерен взять паузу в политике и сосредоточиться на руководстве НПО «Углекокс». «Мы работаем со всеми предприятиями металлургической отрасли и угольной отрасли со всей России, сейчас наметился ряд контрактов с Казахстаном. Работа есть, интересная»,— пояснил парламентарий.

Владимир Загайнов впервые стал депутатом свердловского заксобрания в 2022 году — он получил мандат основателя сети магазинов «Жизньмарт» Ивана Зайченко, который представлял интересы «Новых людей» в региональном парламенте около полугода. В апреле 2022 года он заявил о прекращении своих полномочий по собственному желанию из-за невозможности выполнить свои предвыборные обещания. Впрочем, источник «Ъ-Урал» тогда отмечал возможную взаимосвязь его добровольной отставки с завершившейся декларационной кампанией.

«Новые люди» выдвинули 103 своих кандидата (максимально возможное число претендентов) на выборы в свердловское заксобрание в начале июля. В общеобластную часть партсписка вошли депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Демин, глава фракции «Новые люди» в региональном парламенте Рант Краев и депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Леонид Хаютин. Своих кандидатов также выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Родина». Регистрация претендентов завершилась 5 августа.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Всего на организацию выборов нового состава регионального парламента и 35 муниципальных дум на Среднем Урале намерены потратить более 317 млн руб.

Василий Алексеев