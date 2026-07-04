Депутат свердловского заксобрания Загайнов не пошел на выборы от «Новых людей»

Депутат законодательного собрания Свердловской области от «Новых людей» Владимир Загайнов не был выдвинут в качестве кандидата на выборы регионального парламента нового созыва по итогам партийного съезда в Екатеринбурге. В разговоре с «Ъ-Урал» руководитель свердловского реготдаления организации Ирина Виноградова отметила, что политик «сам принял такое решение». Господин Загайнов был недоступен для комментария корреспонденту «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Загайнов (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Загайнов (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Загайнов впервые стал депутатом свердловского заксобрания в 2022 году — он получил мандат основателя сети магазинов «Жизньмарт» Ивана Зайченко, который представлял интересы «Новых людей» в региональном парламенте около полугода. В апреле 2022 года он заявил о прекращении своих полномочий по собственному желанию из-за невозможности выполнить свои предвыборные обещания. Впрочем, источник «Ъ-Урал» тогда отмечал возможную взаимосвязь его добровольной отставки с завершившейся декларационной кампанией.

Владимиру Загайнову 61 год, он уроженец села Раскатиха (Свердловская область). В 1987-2015 годах работал в Восточном научно-исследовательском углехимическом институте в Екатеринбурге: прошел путь от инженера, младшего научного сотрудника до генерального директора предприятия. В 2010-2016 годах был председателем технического комитета Росстандарта №395, осуществляющего деятельность в области угольной и металлургической промышленности. С 2016 года руководит научно-производственной организацией (НПО) «Углекокс» в Екатеринбурге. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка компании в 2025 году составила 45,2 млн руб., чистая прибыль 219 тыс. руб.

«Новые люди» по итогам партийного съезда в субботу выдвинули 103 кандидата в свердловское заксобрание (максимально возможное число претендентов). В общерегиональную часть партийного списка вошли депутаты Госдумы Александр Демин («Новые люди»), свердловского заксобрания Рант Краев («Новые люди») и Леонид Хаютин (ЛДПР). В разговоре с «Ъ-Урал» господин Краев, который возглавляет партийную фракцию, заявил о планах увеличить число представителей «Новых людей» в региональном парламенте по итогам выборов с двух до пяти. «Настрой — боевой, будем работать. Уверен, что свердловчане поддержат политику здравого смысла, Россию будущего, страну, в которой охота жить»,— подчеркнул он.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо «Новых людей» выдвинули «Единая Россия» (заявили 103 претендента) и «Яблоко» (94). Председатель регионального избиркома Елена Клименко отмечала, что большая часть партий выдвинет своих кандидатов на конференциях в начале июля. Своих претендентов без сбора подписей помимо «Единой России», «Новых людей» и «Яблока» смогут заявить КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.