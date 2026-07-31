В Тюменской области «Россети Тюмень» легализовали более двух тысяч подвесов ВОЛС

«Россети Тюмень» продолжают комплексную работу по легализации незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). За первое полугодие 2026 года энергетики заключили 12 допсоглашений возмездного оказания услуг с провайдерами о размещении порядка 2,2 тысячи подвесов оптоволокна на объектах электросетевой инфраструктуры в Тюменской области.

Энергетики напоминают, что несогласованный монтаж ВОЛС на энергообъектах может приводить к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.

Чтобы пресечь неправомерную деятельность провайдеров, «Россети Тюмень» регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов незаконного подвеса ВОЛС. Благодаря системной работе за январь-июнь текущего года узаконено размещение волоконно-оптического кабеля на 2,2 тысячи опор воздушных ЛЭП. На заключительной стадии подписания находятся договоры с операторами связи на монтаж еще порядка 1,2 тысячи элементов телеком-инфраструктуры.

Компания «Россети Тюмень» готова к сотрудничеству с операторами связи. Для разъяснений по вопросам законного монтажа ВОЛС на энергообъектах можно обратиться по телефону 8(3452)59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.