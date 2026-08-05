Мария Львова-Белова получила паспорт туриста Золотого кольца

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова стала обладателем паспорта туриста Золотого кольца. Об этом сообщили в ярославском некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии "Золотое кольцо"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МОТ «Золотое кольцо» Фото: МОТ «Золотое кольцо»

«В качестве официального туриста Мария Алексеевна посетила одну из ключевых туристических дестинаций Ярославля — Свято-Введенский Толгский монастырь. Ярославль открыт для новых путешественников, готовых влюбиться в его историю, атмосферу и гостеприимство»,— рассказали в некоммерческом партнерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что детский омбудсмен посетила Ярославль 3 августа. Она открыла отделение общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», провела ряд официальных встреч и посетила Толгский монастырь.

«Как же благодатно в Свято-Введенском Толгском монастыре! Сестры неустанно украшают обитель, число туристов и паломников неуклонно растет»,— написала Мария Львова-Белова в своем канале в «Максе».

В июне паспорт туриста Золотого кольца был выпущен на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект призван развивать туризм на национальном маршруте.

Антон Голицын