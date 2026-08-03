Детский омбудсмен открыла в Ярославле отделение Фонда защиты детей

В Ярославской области открылось отделение общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Об этом в своем канале в «Максе» сообщила председатель фонда, уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Марии Львовой-Беловой в «Максе» Фото: канал Марии Львовой-Беловой в «Максе»

«Выделили приоритеты — адресная поддержка родителей в кризисе, юридическая помощь в восстановлении и отмене ограничения в родительских правах, обучение руководителей и специалистов, работающих с семьями»,— написала госпожа Львова-Белова.

Ярославское отделение возглавил региональный детский омбудсмен Михаил Крупин. Фонд будет работать в логике общей системы профилактики социального сиротства, применяя семьесберегающий подход. Его деятельность должна усилить адресную поддержку семей в трудной жизненной ситуации. Вскоре на базе отделения фонда откроется кризисное отделение для родителей без разлучения с детьми.

«В любой ситуации, где в семье есть мотивация, есть готовность изменить жизненную ситуацию, мы должны поддержать и помочь. Важно сохранение родных корней, целостности семьи. Задача не только помогать семье, но и менять ментальность»,— цитирует Марию Львову-Белову Ярославская областная дума.

Также Мария Львова-Белова встретилась с губернатором Михаилом Евраевым, попечительским советом регионального отделения фонда, а также посетила Свято-Введенский Толгский монастырь.

Антон Голицын