Офис Паспортного стола Золотого кольца открылся в Сергиевом Посаде

23 июня в Сергиевом Посаде начал работу новый офис Паспортного стола Золотого кольца России. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ярославском некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии "Золотое кольцо"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие офиса Паспортного стола Золотого кольца в Сергиевом Посаде

Фото: НП « МОТ Золотое кольцо», Эмиль Мазитов Открытие офиса Паспортного стола Золотого кольца в Сергиевом Посаде

Фото: НП « МОТ Золотое кольцо», Эмиль Мазитов

Сергиев Посад стал третьим городом после Ярославля и Владимира, где можно получить паспорт туриста известного российского маршрута. Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова отметила важность события для развития туризма.

«Я очень рада, что теперь и наши жители, и туристы могут приобрести такой паспорт у нас в городе. Он действительно помогает экономить, путешествуя по Золотому кольцу, и открывает доступ к самым интересным местам. Паспорт под номером один сегодня был оформлен на имя губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, мы ему обязательно его передадим»,— рассказала Оксана Ероханова.

Автор идеи паспорта туриста и президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии "Золотое кольцо"» Марина Филимонова рассказала, что проекту уже почти 10 лет.

«Мы растем. Вместе с нами растет и количество наших гостей и партнеров проекта. С радостью можно говорить, что Паспорт туриста помогает росту туристского потока на маршруте Золотое кольцо России»,— отметила Марина Филимонова.

Офис Паспортного стола Золотого кольца в Сергиевом Посаде открылся в музее «Арт-макет» на улице Карла Маркса. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2026 году правительство России заявило о расширении Золотого кольца. В маршрут планируется включить около 50 новых населенных пунктов, включая села, деревни, а также национальный парк «Плещеево озеро».

Антон Голицын