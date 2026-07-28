Под Переславлем расширят участок М-8

В Ярославской области расширят федеральную трассу М-8 на участке от 145-го до 160-го километра в Переславском округе от районного центра до Ивановского. Документация по выбору подрядчика размещена на портале госзакупок, сообщает ЯрНьюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет 8,7 млрд руб. Работы по увеличению количества полос с двух до четырех начнутся в сентябре 2026 года и завершатся к октябрю 2028-го.

В рамках контракта подрядчик также обустроит новые водопропускные трубы, автобусные остановки, светофоры, пешеходные дорожки и тротуары.

Параллельно ведется поиск исполнителя для реконструкции другого участка дороги между 165-м и 180-м километрами, затрагивающего Переславский и Ростовский округа. Стоимость этого контракта оценивается в 7,23 млрд рублей. Капитальный ремонт на втором участке запланирован с сентября 2026 года по октябрь 2028-го.

Антон Голицын