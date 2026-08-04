Свердловский вице-губернатор призвал партии не нагнетать тревогу перед выборами

Кандидаты в депутаты законодательного собрания Свердловской области должны отказаться от «необдуманных провокаций, резких акций и заявлений, демаршей, ведущих к поляризации общества, нагнетающих тревогу и негативные эмоции в обществе» в период проведения выборов, заявил вице-губернатор Василий Козлов в ходе выступления на последнем очередном заседании реального парламента VIII созыва. Чиновник подчеркнул, что соответствующие действия несут «прямой вред интересам и страны, и интересам Свердловской области».

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Василий Козлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Желаю вам в ходе предстоящих предвыборных баталий и дискуссий думать в первую очередь о людях, о социальной стабильности в обществе, о той крайне сложной ситуации, в которой находится сегодня Россия, и все мы, россияне»,— обратился господин Козлов к депутатам от всех пяти парламентских партий.

В целом, поводя итог их пятилетней работы, вице-губернатор признал заслугу политиков в том, что Свердловская область в условиях пандемии COVID-19, СВО и экономических санкций «сохраняла, и даже наращивала экономическую, финансовую устойчивость, социальную стабильность, успешно преодолевала все вызовы, создавала новые точки роста, обеспечивала рост зарплат и качества жизни людей». «Отличительная особенность депутатов заксобрания в этот период была исключительная человечность, подход к нуждам и забота о каждом жителе Свердловской области»,— подчеркнул Василий Козлов, отметив, что парламентарии «не подкачали».

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок «Единой России» получил 35,56% голосов, КПРФ — 22,98%, СРЗП — 14,5%, ЛДПР — 9,35%, «Новых людей» — 9,19%, «Яблока» — 2,75%, «Зеленой альтернативы» — 1,24% и Партии роста — 0,69%.

Своих кандидатов в депутаты свердловского заксобрания IX созыва выдвинули все парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе. Регистрация кандидатов завершится 5 августа.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Василий Алексеев