Спикер Бабушкина подвела итоги работы свердловских депутатов за пять лет

Депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили 706 законов за пять лет своей работы, рассказала председатель Людмила Бабушкина («Единая Россия») на последнем очередном заседании регионального парламента VIII созыва. По ее словам, 150 одобренных инициатив направлены на поддержку социальной политики, здравоохранения, образования, 114 — на регулирование вопросов бюджета, финансов и налогов, 91 — местного самоуправления, 75 — развитие промышленности, 54 — аграрной сферы, 52 — ЖКХ и инфраструктуры. Из принятых законопроектов 330 документов были приняты для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Все поставленные задачи реализованы. Мы работали по всем направлениям социально-экономического развития региона»,— отметила госпожа Бабушкина.

Спикер добавила, что депутатами за пять лет работы было «многое сделано» для привлечения молодых специалистов в сферы образования и здравоохранения Свердловской области, увеличения многодетных семей в регионе с 25 тыс. до 80 тыс., в которых воспитываются более 263 тыс. детей, принятия 37 законов в поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их родственников, введения инвестиционного налогового вычета для бизнеса. «Вычет составил 34 млрд руб., что позволило нам привлечь инвестиции в бюджет в более чем 150 млрд руб., и обеспечить рабочими местами промышленные предприятия»,— пояснила Людмила Бабушкина, добавив, что депутаты создали «надежную основу для устойчивого развития Свердловской области в условиях глобальных перемен».

Вице-губернатор Василий Козлов признал заслугу депутатов в том, что Свердловская область в условиях пандемии COVID-19, СВО и экономических санкций «сохраняла, и даже наращивала экономическую, финансовую устойчивость, социальную стабильность, успешно преодолевала все вызовы, создавала новые точки роста, обеспечивала рост зарплат и качества жизни людей». «Отличительная особенность депутатов заксобрания в этот период была исключительная человечность, подход к нуждам и забота о каждом жителе Свердловской области»,— подчеркнул он, отметив, что парламентарии «не подкачали».

Людмила Бабушкина отметила, что депутаты от всех пяти фракций парламентских партий в заксобрании, несмотря на различия во взглядах, совместно обсуждали и принимали более 99% законопроектов. «Спорили, но мы единогласно принимали законы, за некоторым исключением. Сегодня побеждает профессионализм, а не какая-то политическая составляющая»,— сказала председатель.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок «Единой России» получил 35,56% голосов, КПРФ — 22,98%, СРЗП — 14,5%, ЛДПР — 9,35%, «Новых людей» — 9,19%, «Яблока» — 2,75%, «Зеленой альтернативы» — 1,24% и Партии роста — 0,69%.

Своих кандидатов в депутаты свердловского заксобрания IX созыва выдвинули все парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе. Регистрация кандидатов завершится 5 августа.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Василий Алексеев