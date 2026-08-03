Главные новости за 3 августа. Ростов-на-Дону и область

Для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ в Министерстве транспорта России создали специальный штаб. Обстановку в регионе ведомство назвало «напряженной».

В Ростовской области Росздравнадзор выясняет обстоятельства возможного заражения несовершеннолетней девочки в Центральной городской больнице Азова. У ребенка диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С.

В Ростовской области до конца 2030 года ликвидируют более 87 тыс. кв. м аварийного жилья. На реализацию программы из регионального, местного и федерального бюджетов выделено 13,5 млрд руб.

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск ФНС России о взыскании с ФК «Ростов» 2,8 млн руб. пени за основной долг клуба по налогам.

С начала 2026 года три кредитора заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом подрядчика по ремонту ростовских дорог ООО «Дорстрой». Последним о своих претензиях заявило ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций».

По данным начальника донского главка МВД Александра Речицкого, количество БПЛА, атакующих Ростовскую область, исчисляется сотнями. Для защиты задействованы силы ПВО Минобороны, Погрануправление ФСБ, а также мобильные огневые группы сотрудников МВД и транспортной полиции.