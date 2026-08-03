Три кредитора заявили о намерении обанкротить донской «Дорстрой»

С начала 2026 года три кредитора заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом подрядчика по ремонту ростовских дорог ООО «Дорстрой». Последним о своих претензиях заявило ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций». Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо Северо-Кавказского завода металлоконструкций (СКЗМ), о намерении признать банкротом ООО «Дорстрой» заявило ООО «Дельта» на основании решения Арбитражного суда о взыскании с дорожной компании 12,9 млн руб. по договору на поставку щебня.

Такое же намерение выразило пензенское ООО «Мостовик». Размер требований «Мостовика» и СКЗМ к ООО «Дорстрой» в реестре не указываются.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорстрой» образовано 12 октября 2007 года в Аксае. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. Учредитель — Даниил Рожков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания является действующей.

В 2025 году выручка компании выросла на 31%, до 5,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 90% — до 59,4 млн руб. Налоговая задолженность, по данным ФНС, на 1 июля 2026 года составляет 33 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в апреле 2026 года ООО «Дорстрой» было признано нарушителем антимонопольного законодательства при проведении торгов на ремонт дорог в Ростовской области. Организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Наталья Белоштейн