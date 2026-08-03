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На Дону усиливают защиту от атак БПЛА

По данным начальника донского главка МВД Александра Речицкого, количество БПЛА, атакующих Ростовскую область, исчисляется сотнями. Для защиты задействованы силы ПВО Минобороны, Погрануправление ФСБ, а также мобильные огневые группы сотрудников МВД и транспортной полиции. Об этом по итогам оперативного совещания с членами областного правительства и главами районов сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На совещании речь шла о ликвидации последствий атак БПЛА и вопросах жизнеобеспечения.

Как отметил Юрий Слюсарь, силы защиты от атак беспилотников несут дежурство круглосуточно, эффективность работы групп остается высокой.

Отдельной темой обсуждения стала ситуация с поврежденным осколками БПЛА домом в Гуково.

«Ждем заключения экспертов. Но в любом случае жителям поврежденных квартир потребуется либо компенсация, либо новое жилье», — сообщил губернатор.

Он добавил, что, поскольку город не сможет справиться с этой задачей самостоятельно, муниципалитету будет оказана необходимая поддержка. Глава региона призвал не затягивать с проведением всех требуемых процедур.

Наталья Белоштейн

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