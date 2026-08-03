Ростовская область выделит на расселение аварийного жилья 13,5 млрд рублей

В Ростовской области до конца 2030 года ликвидируют более 87 тыс. кв. м аварийного жилья. На реализацию программы из регионального, местного и федерального бюджетов выделено 13,5 млрд руб. Об этом пишет «Домостройдон.ру» со ссылкой на документацию регионального министерства строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект запущен в начале 2024 года под руководством министерства строительства региона. Он предусматривает снос непригодных зданий и переселение граждан, в том числе жителей ветхих домов в шахтерских поселениях.

Финансовую основу обеспечивает областной бюджет, выделивший 8,9 млрд руб. Еще 1,43 млрд руб. поступает из местных бюджетов, а 3,15 млрд руб. привлечено в виде безвозмездных поступлений из федерального центра и Фонда развития территорий.

За первые два года реализации — в 2024 и 2025 годах — в регионе расселили 30,8 тыс. кв. м непригодного жилья. В новые квартиры переехали более 2,5 тыс. семей, еще 290 семей получили социальные выплаты по программе реструктуризации угольной промышленности. На месте снесенных домов в муниципалитетах уже вовлечены в повторный хозяйственный оборот шесть земельных участков.

В 2026 году планируется расселить 16,2 тыс. кв. м, что улучшит жилищные условия 262 семей. В 2027–2028 годах предполагается ежегодно освобождать по 10,03 тыс. кв. м — жилье получат еще 829 семей. В 2029–2030 годах намечено расселять также по 10,03 тыс. кв. м в год, что позволит переселить еще 655 семей. Всего за период с 2024 по 2030 год новоселье отпразднуют 4,6 тыс. донских семей.

Планируется, что освобождающиеся территории муниципальные власти будут постепенно возвращать в городской оборот. До 2028 года в хозяйственное использование планируется вовлечь 103 земельных участка. Часть территорий останется свободной из-за расположения в транспортных и санитарных зонах.

Константин Соловьев