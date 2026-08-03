Росздравнадзор проверит информацию о заражении ребенка в больнице Азова

В Ростовской области Росздравнадзор выясняет обстоятельства возможного заражения несовершеннолетней девочки в Центральной городской больнице Азова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Поводом для проверки послужили публикации в средствах массовой информации. По данным порталов, у ребенка диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Возможно, заражение могло произойти из-за использования одноразовых заглушек для катетеров.

Константин Соловьев