ФНС требует взыскать с ФК «Ростов» 2,8 млн рублей пени за основной долг

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск ФНС России о взыскании с футбольного клуба «Ростов» 2,8 млн руб. пени за основной долг клуба по налогам. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов» были приостановлены Федеральной налоговой службой в марте 2026 года из-за недоимки по налогам, штрафам и пеням на сумму более 180 млн руб.

Помимо этого, департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону пытался взыскать с клуба 475,8 млн руб. за аренду земельного участка под строительство тренировочной базы на левом берегу Дона и пени с 2021 по 2025 годы.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в июне 2026 года арбитражный суд вынес решение по иску, частично удовлетворив его: с клуба было взыскано 232,9 млн руб. основного долга и дополнительно 80,8 млн руб. пени.

Участок площадью 2,2 га был предоставлен клубу в 2021 году без проведения торгов. Строительство тренировочной базы на нем так и не было начато. В апреле 2026 года земля вернулась в собственность муниципалитета.

Наталья Белоштейн