Главные новости за 3 августа. Сочи

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что находится на месте падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке, где, по предварительным данным, погибли три человека. Для помощи пострадавшим направлены дополнительные бригады скорой помощи из Туапсе и специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара, на месте развернут оперативный штаб.

Федеральная территория «Сириус» получила от Северо-Кавказской железной дороги более 106,7 млн руб. за первое полугодие 2026 года, а всего компания перечислила в бюджеты всех уровней свыше 5,6 млрд руб. Основные поступления пришлись на Краснодарский край (2,5 млрд руб.) и Ростовскую область (около 2 млрд руб.).

Роспотребнадзор с начала 2026 года исследовал 5162 пробы морской воды на пляжах Сочи по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Все отобранные пробы соответствуют установленным гигиеническим нормативам.

Горные курорты Сочи начали подготовку к зимнему сезону 2026/2027, открыв с 1 августа ранние продажи ски-пассов. На Розе Хутор стартовали продажи сезонных и многодневных абонементов с открытой датой, сезон планируют открыть в конце декабря.

В Сочи начали принимать заявления от избирателей, желающих голосовать на выборах в Госдуму по месту нахождения, независимо от регистрации. Документы принимают в территориальных комиссиях и МФЦ до 14 сентября, после чего проголосовать можно будет на выбранном участке.

У берегов Краснодарского края 3 августа зафиксировали полет американского разведывательного самолета Bombardier ARTEMIS II над акваторией Черного моря вблизи Сочи и Туапсе, без нарушения госграницы России. Судно вылетело из Румынии, проследовало вдоль побережья Турции, выполнило маневры на высоте более 10 км, после чего направилось обратно к Болгарии и Румынии.