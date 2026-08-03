Территориальные избиркомы Сочи начали прием заявлений от избирателей

Территориальные избирательные комиссии Сочи начали принимать заявления от граждан, которые планируют принять участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ по месту своего нахождения. Подать заявление можно для голосования на любом удобном избирательном участке независимо от места регистрации, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прием заявлений организовали во всех территориальных избирательных комиссиях города. В будние дни документы принимают с 14:00 до 18:00, в выходные дни, а также 14 сентября — с 10:00 до 14:00. Кроме того, заявление можно оформить в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в часы их работы, уточнили в ведомстве.

Прием заявлений продлится до 14 сентября включительно. После подачи документа избиратель сможет проголосовать на выбранном избирательном участке по месту своего нахождения в день выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ.

В территориальных избирательных комиссиях уточнили, что механизм подачи заявления позволяет принять участие в голосовании на удобном для гражданина участке независимо от места его регистрации. Документы принимают в установленные часы работы комиссий, а также через многофункциональные центры, которые оказывают соответствующую государственную услугу в соответствии со своим графиком работы.

Прием заявлений завершится 14 сентября. После этой даты возможность изменить место голосования в рамках указанной процедуры не предусмотрена.

Мария Удовик