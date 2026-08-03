У берегов Сочи зафиксировали полет самолета-разведчика НАТО

У берегов Краснодарского края 3 августа зафиксировали полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II. По данным сервисов отслеживания авиаперелетов, воздушное судно выполнило полет над акваторией Черного моря вблизи побережья Сочи и Туапсе, не нарушая государственную границу Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Утром 3 августа самолет вылетел с аэродрома, расположенного на территории Румынии. Затем воздушное судно проследовало вдоль побережья Турции в направлении Краснодарского края.

По данным сервисов мониторинга авиаперелетов, Bombardier ARTEMIS II выполнял полет в международном воздушном пространстве на высоте более 10 тыс. м.

После завершения маневрирования у побережья Краснодарского края самолет изменил курс и направился в сторону Болгарии и Румынии.

Мария Удовик