У берегов Сочи зафиксировали полет самолета-разведчика НАТО
У берегов Краснодарского края 3 августа зафиксировали полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II. По данным сервисов отслеживания авиаперелетов, воздушное судно выполнило полет над акваторией Черного моря вблизи побережья Сочи и Туапсе, не нарушая государственную границу Российской Федерации.
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ
Утром 3 августа самолет вылетел с аэродрома, расположенного на территории Румынии. Затем воздушное судно проследовало вдоль побережья Турции в направлении Краснодарского края.
По данным сервисов мониторинга авиаперелетов, Bombardier ARTEMIS II выполнял полет в международном воздушном пространстве на высоте более 10 тыс. м.
После завершения маневрирования у побережья Краснодарского края самолет изменил курс и направился в сторону Болгарии и Румынии.