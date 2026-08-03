СКЖД перечислила в бюджет Сириуса 106,7 млн рублей за полугодие

Федеральная территория «Сириус» получила более 106,7 млн руб. от Северо-Кавказской железной дороги по итогам первого полугодия 2026 года. Всего компания перечислила в бюджеты всех уровней свыше 5,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Наибольший объем поступлений среди регионов присутствия СКЖД пришелся на Краснодарский край. В бюджет Кубани перечислили более 2,5 млрд руб. Вторым по объему получателем стала Ростовская область, куда направили около 2 млрд руб.

Кроме того, в Ставропольский край перечислили 334,7 млн руб., в Республику Дагестан — 258,6 млн руб., в Чеченскую Республику — 150,3 млн руб., в федеральную территорию «Сириус» — 106,7 млн руб.

В Кабардино-Балкарскую Республику направили 68,8 млн руб., в Республику Калмыкия — 35 млн руб., в Республику Северная Осетия — Алания — 34,1 млн руб., в Республику Адыгея — 33,9 млн руб. В Карачаево-Черкесскую Республику перечислили 5,2 млн руб., в Республику Ингушетия — 4,2 млн руб.

Помимо налоговых платежей в бюджеты различных уровней, Северо-Кавказская железная дорога в январе—июне 2026 года перечислила 64,4 млн руб. в государственные внебюджетные фонды.

Мария Удовик