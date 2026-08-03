Горные курорты Сочи начали подготовку к зимнему сезону 2026/2027. С 1 августа Роза Хутор и Красная Поляна открыли ранние продажи сезонных ски-пассов и других услуг, связанных с зимним отдыхом, рассказали в пресс-службах курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба горнолыжного курорта «Красная Поляна» Фото: пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба горнолыжного курорта «Красная Поляна» Фото: пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор»

На Розе Хутор одновременно стартовали продажи сезонных и многодневных ски-пассов с открытой датой использования. На курорте сообщили, что зимний сезон 2026/2027 планируют открыть в конце декабря.

Курорт Красная Поляна также начал продажи сезонных ски-пассов на предстоящий зимний сезон. Сезонный абонемент предусматривает доступ к горнолыжным трассам и сноупаркам в течение всего периода катания, а также вечернее катание и экскурсионные подъемы без горнолыжного снаряжения.

По информации курорта, горнолыжный сезон в горном кластере Сочи традиционно продолжается с декабря по май. В высокогорной зоне Цирк-2 ежегодно открывают дополнительный период катания, который обычно продолжается до середины июля.

Ранее сообщалось, что на курорте Роза Хутор 22 июля возобновили работу пять канатных подъемников и открыли 20 пеших туристических маршрутов, включая природный парк водопадов Менделиха. Для посетителей стали доступны новые и действующие экотропы, а также маршруты, начинающиеся от кемпинга Нахазо.

Мария Удовик