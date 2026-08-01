Главные новости за 1 августа. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области исключили из закона об областном бюджете норму о повышении с 1 октября 2026 года должностных окладов государственных гражданских служащих, технического и обслуживающего персонала органов власти, а также работников государственных учреждений региона. Соответствующие изменения внес областной закон №491-ЗС «О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"». Документ уже вступил в силу после официального опубликования.

Строительный рынок Ростова-на-Дону продолжает консолидироваться: к июню 2026 года количество активных девелоперов в городе сократилось до 32 компаний против 43 годом ранее, а число возводимых жилых комплексов опустилось до 51. Донская столица фиксирует заметное сжатие рынка первичного жилья. По данным портала Домостройдон.ру, в июне 2026 года в Ростове-на-Дону насчитывалось 32 действующих застройщика — на 11 компаний меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно сократился и портфель реализуемых проектов: количество жилых комплексов уменьшилось на 17,7% и составило 51 объект.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин побывал на производственной базе Муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений — организации, которая отвечает за возведение, восстановление и обслуживание сети ливневой канализации в городе. По итогам визита мэр описал ситуацию в своем Telegram-канале.

Администрация Ремонтненского района Ростовской области выставила на электронный аукцион бывшее здание районной типографии вместе с земельным участком. Начальная цена имущественного комплекса составляет 1,3 млн руб. Соответствующее извещение разместили в государственной информационной системе «ГИС Торги».

Ростовская область вышла из режима аварийного реагирования: специалисты Донэнерго и Россетей отчитались о полном завершении восстановительных мероприятий на объектах электроэнергетической инфраструктуры, поврежденных в результате непогоды. Соответствующую информацию распространила пресс-служба губернатора региона Юрия Слюсаря со ссылкой на данные Министерства промышленности и энергетики области.