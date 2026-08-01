Ростовская область полностью восстановила энергоснабжение после удара стихии

Ростовская область вышла из режима аварийного реагирования: специалисты Донэнерго и Россетей отчитались о полном завершении восстановительных мероприятий на объектах электроэнергетической инфраструктуры, поврежденных в результате непогоды. Соответствующую информацию распространила пресс-служба губернатора региона Юрия Слюсаря со ссылкой на данные Министерства промышленности и энергетики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В настоящее время энергетики продолжают отрабатывать индивидуальные обращения граждан.

Удар стихии пришелся на 25 июля: мощный ливень в сочетании с ураганным ветром парализовал электро- и водоснабжение в ряде населенных пунктов. Ростов-на-Дону оказался в числе наиболее пострадавших территорий — 28 горожан получили травмы, один из них скончался. Трагический счет потерь пополнился 28 июля: стало известно о гибели ещё двух жителей области, выполнявших работы с электрооборудованием в период действия стихийного бедствия.

Масштаб восстановительной операции оказался внушительным. К 29 июля подача электроэнергии была возобновлена для без малого 210 тыс. абонентов. На ликвидацию последствий непогоды были брошены свыше 200 аварийных бригад, в рядах которых трудились более 670 профессионалов. Техническую поддержку обеспечивали 226 единиц специализированной техники.

Произошедшее вновь обозначило уязвимость региональной энергетической инфраструктуры перед экстремальными погодными явлениями, участившимися в последние годы на юге России. Оперативное развертывание столь значительных людских и технических ресурсов позволило уложиться в трехдневный срок восстановления — от момента удара стихии до полного завершения аварийных работ.

Станислав Маслаков