Рынок жилья Ростова-на-Дону потерял 11 застройщиков за год

Строительный рынок Ростова-на-Дону продолжает консолидироваться: к июню 2026 года количество активных девелоперов в городе сократилось до 32 компаний против 43 годом ранее, а число возводимых жилых комплексов опустилось до 51. Донская столица фиксирует заметное сжатие рынка первичного жилья. По данным портала Домостройдон.ру, в июне 2026 года в Ростове-на-Дону насчитывалось 32 действующих застройщика — на 11 компаний меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно сократился и портфель реализуемых проектов: количество жилых комплексов уменьшилось на 17,7% и составило 51 объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сокращение затронуло и физические объемы возведения жилья. Только за июнь число строящихся домов снизилось на два объекта — до 205 единиц. Совокупная площадь жилья, находящегося в стадии строительства, за май–июнь уменьшилась на 1,6% и составила 3,48 млн кв. метров.

Аналитики связывают происходящее с комплексом факторов: ужесточением требований к ипотечному кредитованию, удорожанием строительных материалов и сохраняющейся неопределенностью на рынке недвижимости. Тем не менее Ростов-на-Дону по-прежнему удерживает позиции одного из наиболее строительно активных городов Юга России.

Схожая динамика прослеживается и в соседнем Краснодаре. Там за тот же период число девелоперов сократилось с 29 до 23 — то есть на 20%, — портфель жилых комплексов уменьшился на 15,6% до 38 проектов, а суммарный объём строительства снизился на 0,6% до 5,36 млн кв. метров.

На фоне падения предложения ослаб и покупательский интерес. В первом полугодии 2026 года спрос на новостройки в Ростове-на-Дону снизился на 7%. За январь–июнь горожане приобрели 5,4 тысячи квартир в новых домах.

Станислав Маслаков