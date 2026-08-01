В Ростовской области вновь выставили на продажу бывшую типографию

Администрация Ремонтненского района Ростовской области выставила на электронный аукцион бывшее здание районной типографии вместе с земельным участком. Начальная цена имущественного комплекса составляет 1,3 млн руб. Соответствующее извещение разместили в государственной информационной системе «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ГИС Торги» Фото: «ГИС Торги»

На торги выставили двухэтажное нежилое здание площадью 623,9 кв. м и земельный участок площадью около 1,4 тыс. кв. м. Объект расположен в селе Ремонтное на улице Ленинской. Согласно техническому описанию, здание построено из кирпича на ленточном фундаменте из бетонных блоков, имеет железобетонные межэтажные и чердачные перекрытия, бетонные полы, деревянные оконные и дверные блоки. Инженерные коммуникации отсутствуют. Внутренняя отделка сохранилась лишь частично и представляет собой оштукатуренные стены. В документации отмечается, что объект длительное время не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном состоянии.

Прием заявок на участие в аукционе открылся 1 августа и завершится 27 августа. Подведение итогов и проведение торгов назначили на 1 сентября. Победитель получит в собственность как само здание, так и земельный участок под ним.

Попытки продать бывшую типографию предпринимались и ранее. Архив торгов показывает, что администрация Ремонтненского района выставляла этот объект как минимум с 2021 года. Тогда его стоимость составляла около 924 тыс. руб., затем — около 901 тыс. руб., однако покупателей найти не удалось. За прошедшие годы изменились характеристики земельного участка и условия приватизации, а новая стартовая цена выросла до 1,3 млн руб.

Продажа проходит в рамках программы приватизации муниципального имущества. С июля 2026 года такие процедуры проводят исключительно в электронной форме через федеральную систему «ГИС Торги» с последующим проведением аукциона на одной из аккредитованных электронных площадок. Потенциальные участники должны зарегистрироваться на электронной площадке, внести задаток и подать заявку в установленный срок.

Станислав Маслаков