Александр Скрябин: В Ростове промыли 12 км ливневок

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин побывал на производственной базе Муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений — организации, которая отвечает за возведение, восстановление и обслуживание сети ливневой канализации в городе. По итогам визита мэр описал ситуацию в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

По словам господина Скрябина, еще год назад предприятие находилось в запустении. За прошедший период городские власти провели масштабную реорганизацию: приобрели современную технику и обновили материально-техническую базу. Руководитель города лично пообщался с сотрудниками и ознакомился с текущим положением дел.

Ливневая канализация, по оценке главы донской столицы, остается одним из приоритетных направлений городского развития. Важным шагом в этой сфере стало решение о выделении федеральных средств на строительство ливневки в Левенцовке — оно было принято при содействии губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. В районе уже развернулось возведение объекта первой очереди — так называемого Бассейна 1.

Помимо крупных инфраструктурных проектов, специалисты предприятия ведут масштабную повседневную работу. За истекший год бригады МСУП промыли свыше 12 тыс. погонных метров ливневых и порядка 2 тыс. погонных метров дренажных трубопроводов. Очищены 300 колодцев, ещё 32 восстановлены после износа. Обследованием охвачены почти 7 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев. Скрябин подчеркнул, что подобная планомерная деятельность непосредственно сказывается на эффективности всей системы водоотведения, и прерывать её не планируется.

Отдельное поручение мэр адресовал своему первому заместителю Виктору Иванову. Александр Скрябин указал на необходимость целенаправленной работы с теми участками дорог, которые систематически уходят под воду во время дождей. В зависимости от характера проблемы предполагается либо корректировка профиля дорожного полотна, либо применение иных инженерных решений.

Станислав Маслаков