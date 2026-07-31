Главные новости к вечеру 31 июля

Уровень воды в Ладожском озере снизился почти на метр ниже нормы. Причиной стали две малоснежные зимы подряд.

ЦИК отклонил жалобу «Яблока» на отказ в регистрации списка в Петербурге. В «Яблоке» сообщили корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что намерены обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде.

Петербургский избирком снял с выборов кандидата с танком в декларации. Причиной стала демонстрация запрещенной символики.

Власти Петербурга подали три иска к «Дальпитерстрою» на 1 млрд рублей. Дела принял к рассмотрению Арбитражный суд Петербурга.

В Белграде ищут пропавшую петербурженку. В ночь на 27 июля девушка собиралась отправиться в один из клубов города, после чего перестала выходить на связь.

Жителей Петербурга напугало крупное задымление на юге города. Как выяснил «Ъ Северо-Запад», в Колпино горели автомобильные шины.

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ливней и грозы. Предупреждение действует с 21:00 31 июля до 09:00 1 августа.

Выход со станции метро «Театральная» построят на площади Темирканова.

Роспотребнадзор не рекомендовал купание на всех проверенных пляжах Ленобласти. Качество воды ни в одной из обследованных зон отдыха не соответствует санитарным требованиям.

Калининградские власти опровергли фейк об использовании этилового сырья для производства топлива.