Поиски пропавшей в Белграде петербурженки приостановлены
Поиски 27-летней жительницы Санкт-Петербурга, пропавшей в столице Сербии, временно приостановлены. Об этом сообщили знакомые девушки в социальных сетях. Причины такого решения не раскрываются — подробности обещают сообщить позже.
По имеющимся данным, в ночь на 27 июля петербурженка собиралась отправиться в один из клубов Белграда, после чего перестала выходить на связь.
Родные обратились в местную полицию и начали распространять ориентировки в надежде установить ее местонахождение.