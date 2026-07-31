Поиски пропавшей в Белграде петербурженки приостановлены

Поиски 27-летней жительницы Санкт-Петербурга, пропавшей в столице Сербии, временно приостановлены. Об этом сообщили знакомые девушки в социальных сетях. Причины такого решения не раскрываются — подробности обещают сообщить позже.

По имеющимся данным, в ночь на 27 июля петербурженка собиралась отправиться в один из клубов Белграда, после чего перестала выходить на связь.

Родные обратились в местную полицию и начали распространять ориентировки в надежде установить ее местонахождение.

Карина Дроздецкая