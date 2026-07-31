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Калининградские власти опровергли фейк об использовании этилового сырья для производства топлива

Власти Калининградской области опровергли распространяемое в интернете фейковое постановление губернатора Алексея Беспрозванных об использовании этилового сырья для производства топливных компонентов. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

В правительстве призвали жителей доверять только официальным источникам информации

В правительстве призвали жителей доверять только официальным источникам информации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В правительстве призвали жителей доверять только официальным источникам информации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, в Telegram-каналах публикуют поддельный документ, в котором утверждается, что из-за дефицита топлива в регионе якобы планируют использовать этиловое сырье при производстве топлива.

В правительстве региона подчеркнули, что документ не соответствует действительности, и призвали жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Балтнефть» снимет ограничения на отпуск топлива в Калининградской области.

Карина Дроздецкая

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