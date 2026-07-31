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Уровень воды в Ладожском озере снизился почти на метр ниже нормы

Уровень воды в Ладожском озере сейчас примерно на 90 см ниже среднемноголетних значений. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ситуация связана с естественным гидрологическим циклом и не представляет угрозы для жителей или экосистемы.

Причиной стали две малоснежные зимы подряд

Причиной стали две малоснежные зимы подряд

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Причиной стали две малоснежные зимы подряд

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По его словам, причиной стали две малоснежные зимы подряд, из-за которых в озеро поступило меньше талой воды. Кроме того, уровень воды в крупных притоках — Онежском озере, Сайме и Ильмене — также остается ниже нормы. Аналогичные периоды маловодья уже наблюдались в 1940, 1942, 1973 и 2003 годах.

Глава региона призвал владельцев маломерных судов соблюдать осторожность из-за риска сесть на мель на мелководье. Ожидается, что с наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится, уровень воды начнет постепенно восстанавливаться.

Карина Дроздецкая

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