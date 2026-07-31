Власти Петербурга подали три иска к «Дальпитерстрою» на 1 млрд рублей
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал три иска к строительной компании «Дальпитерстрой» на общую сумму более 1 млрд рублей. Дела принял к рассмотрению Арбитражный суд Петербурга, заметила «Фонтанка».
«Дальпитерстрой» в последние годы выполнял госконтракты на поставку жилья в собственность Петербурга
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Согласно данным картотеки арбитражных дел, требования к компании составляют 327,6 млн рублей, 374,6 млн рублей и 348,6 млн рублей. Общая сумма исков — около 1,05 млрд рублей.
Размер требований совпадает с суммой штрафных санкций за нарушение условий контрактов по приобретению квартир в собственность города для очередников и льготников. На сайте комитета финансов Петербурга указана сумма штрафа в размере 1,053 млрд рублей.
«Дальпитерстрой» в последние годы выполнял госконтракты на поставку жилья в собственность Петербурга. В 2019 году компания заключила с комитетом имущественных отношений 13 контрактов на приобретение жилых помещений общей стоимостью более 3,8 млрд рублей.
«Дальпитерстрой» — это крупная строительная компания и холдинг, основанный в 1998 году, работающий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основные направления деятельности организации включают проектирование, возведение многоквартирных жилых домов, а также создание сопутствующей инфраструктуры.