ЦИК отклонил жалобу «Яблока» на отказ в регистрации списка в Петербурге

Члены Центральной избирательной комиссии на заседании 31 июля оставили без удовлетворения жалобу партии «Яблоко» на отказ петербургского избиркома зарегистрировать список кандидатов в парламент Северной столицы. Члены ЦИК сошлись во мнении, что действия ГИК соответствовали законодательству, а партийцам следовало лучше готовить документы. В «Яблоке» сообщили корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что намерены обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены ЦИК сошлись во мнении, что действия ГИК соответствовали законодательству

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Члены ЦИК сошлись во мнении, что действия ГИК соответствовали законодательству

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля отказала регистрировать городской список кандидатов от «Яблока». Основанием стало отсутствие подписанного первого финансового отчета. Фактически подпись на документе стояла, однако в избиркоме заявили, что в доверенности уполномоченного не было этого права. В партии уверены, что представители партии обладали всеми необходимыми полномочиями. «Яблоко» стало единственной парламентской партией в Петербурге, не допущенной до выборов в Заксобрание.

Ранее ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от «Яблока» на выборах в Государственную думу. По федеральному округу баллотируются 269 человек. Еще 135 партийцев намерены выступить в одномандатных округах. На выборах в региональные парламенты партия представила списки кандидатов по единому округу в восьми субъектах. В двух регионах «Яблоко» получило отказы в регистрации: Петербурге и Карелии.

Константин Леньков