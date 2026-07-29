Экс-тренер ярославского «Локомотива» войдет в штаб Никитина

Тренер-аналитик Вячеслав Гусов, работавший с 2021 года в ярославском ХК «Локомотив», войдет в тренерский штаб ЦСКА, главным тренером которого является Игорь Никитин. Об этом Никитин сообщил «Матч ТВ».

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«Он четыре года с нами в Ярославле отработал, знает наши требования, а мы знаем его профессиональные возможности. Поэтому это было обоюдное решение»,— сказал Игорь Никитин.

Игорь Никитин был главным тренером «Локомотива» на протяжении четырех лет. В 2025 году под его руководством «железнодорожники» впервые стали обладателями Кубка Гагарина. После победы Никитин перешел в ЦСКА, где работал до «Локомотива». Вместе с ним ушел почти весь тренерский штаб.

Однако Гусов остался. Белорусский специалист совмещал в ярославском клубе аналитическую работу и подготовку молодых игроков основного состава. В 2021 году привлекался к работе с молодежной сборной Швейцарии. В 2026 году «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в минувшем сезоне команду возглавлял канадец Боб Хартли.

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Алла Чижова