Главные новости за 24 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Арбитражный суд Воронежской области по иску администрации Боброва вынес решение о взыскании упущенной выгоды от неуплаченного земельного налога в размере 9,7 млн руб. солидарно с крупного чешского производителя сельхозтехники Agrostroj Pelhrimov (АО «Агрострой Пелхржимов») и учрежденного им в Бобровском районе ООО «Агрострой Рус». Чешская фирма планировала построить в регионе завод по производству изделий машиностроения, а также лакировке и сборке сельхозтехники и коммерческих транспортных средств, но инвестпроект был свернут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд признал необоснованным заявление петербургского ООО «Атомтехэнергомаш» Валерии Ивановой о банкротстве воронежского АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») и прекратил производство по делу.

В Белгороде ищут инвестора для возрождения усадьбы графини Ластовской — объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, построенного предположительно в 1860-х годах. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Он будет выставлен на торги со стартовой ценой 1 руб.

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, который получил 17 лет за два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в апелляционной жалобе на приговор просил переквалифицировать преступления, допуская, что его действия можно трактовать как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) или как единый эпизод получения взятки. Суд жалобу не удовлетворил.

В Курске комплекс зданий городской больницы Гладковой в центре города планируется реконструировать под гостиничный комплекс с полной инфраструктурой. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,7 млрд руб.

Группа компаний «Агроинвест», связанная с семьей бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры, вложила 770 млн руб. в модернизацию комплекса по сушке, переработке и хранению зерна в Усманском округе Липецкой области. Об открытии обновленного объекта стало известно на прошлой неделе.

С 2022 года на строительство многопрофильного медцентра Орловской областной больницы направили 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. — с начала 2026 года. Из-за длительности стройки, которая началась еще 20 лет назад, комплекс прозвали «Титаником».

Складской комплекс Wildberries в городе Котовске Тамбовской области открыли после устранения последствий атаки БПЛА, произошедшей ночью 18 июля. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе управляющей маркетплейсом компании RWB, на объекте запущены логистические процессы, в том числе сортировка и отправка товаров.

В план реализации федерального имущества на 2026 год включили торговые центры «Апельсин» и «Башня» в Тамбове, ранее принадлежавшие собственникам национализированной «Ланты» — Александру и Маргарите Зайцевым (входят в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Имущество будет продано четырьмя лотами.

Денис Данилов