В Липецкой области открыли элеватор «Агроинвеста» с удвоенной мощностью

В Усманском округе Липецкой области открыли обновленный комплекс по сушке, переработке и хранению зерна группы компаний «Агроинвест», которая связана с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры. В ходе модернизации мощность элеватора была увеличена вдвое: с 52 тыс. т зерна до 110 тыс. т. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизированный элеватор ГК «Агроинвест» в Усманском округе Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области Модернизированный элеватор ГК «Агроинвест» в Усманском округе Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

«В Липецкой области такие урожаи, что мощностей для хранения зерна уже не хватает. Компании расширяются. "Агроинвест" — один из примеров»,— объяснил необходимость модернизации губернатор Игорь Артамонов.

«Ъ-Черноземье» направил в правительство Липецкой области запрос для уточнения остальных параметров проекта.

В 2022 году господин Артамонов и гендиректор на тот момент управляющей компании «Агроинвеста» ООО «Волга-Дон Агроинвест» Алексей Кукура (компания ликвидирована, правопреемник — ООО «Агроинвест» Сергея и Алексея Кукуры) подписали соглашение о реализации в регионе трех инвестпроектов. Уточнялось, что 1,4 млрд руб. группа планирует вложить в животноводческий комплекс в Лев-Толстовском округе, еще 1,4 млрд — в модернизацию элеваторов в Усманском и Данковском округах.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова