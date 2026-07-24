Воронежский суд взыскал с чешской Agrostroj Pelhrimov 10 млн после провала инвестпроекта

Арбитражный суд Воронежской области по иску администрации Боброва вынес решение о взыскании упущенной выгоды от неуплаченного земельного налога в размере 9,7 млн руб. солидарно с крупного чешского производителя сельхозтехники Agrostroj Pelhrimov (АО «Агрострой Пелхржимов») и учрежденного им в Бобровском районе ООО «Агрострой Рус». Чешская фирма планировала построить в регионе завод по производству изделий машиностроения, а также лакировке и сборке сельхозтехники и коммерческих транспортных средств, но инвестпроект был свернут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Агрострой Рус» зарегистрировали в Боброве в октябре 2014 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Agrostroj Pelhrimov принадлежит 90% долей, оставшиеся 10% — в собственности чешского ООО «Агрострой Интернешнл». Основной профиль фирмы — механическая обработка металлических изделий. Компанией с момента основания руководит генеральный директор Александр Фокин. С 2023 года ООО «Агрострой Рус» фиксирует нулевую выручку. В 2025-м убытки фирмы составили 18 млн руб.

В региональной прокуратуре уточнили, что в 2014 году с иностранным инвестором было заключено соглашение о сотрудничестве и предоставлена мера поддержки в виде освобождения от уплаты земельного налога сроком до 1 января 2022 года. Инвестиционный проект числился в списке особо значимых. Для его реализации Agrostroj Pelhrimov создал подконтрольное юрлицо.

«Целью соглашения являлось создание рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, повышение жизненного уровня населения и расширение налогооблагаемой базы бюджета региона»,— заявили в прокуратуре Воронежской области.

Предприятие стоимостью 4,5 млрд руб. планировали возвести на участке почти 42 га в индустриальном парке «Бобровский». «Ъ-Черноземье» писал об инвестпроекте в 2020 году, когда срок открытия завода был в очередной раз сдвинут — на 2023-й. По данным облправительства, на тот момент к объекту были подведены инженерные коммуникации, подготовлены временные дороги, выполнены необходимые земельные работы, заложен фундамент и закончены работы по устройству каркаса. Подготовку специалистов для производства вели на базе Хреновского лесного колледжа имени Морозова, где компания в 2018 году построила производственно-учебный корпус за 70 млн руб. Начиная с 2015 года, десятки студентов колледжа прошли практику на предприятии компании в Чехии.

В суде администрация Боброва требовала взыскать земельный налог за участок с кадастровым номером 36:02:5400031:402 за налоговый период 2017-2021 годов включительно. По данным публичной кадастровой карты, он относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Кадастровая стоимость участка составляет 152,6 млн руб.

По данным прокуратуры, инвестирование в строительство завода было прекращено, и «какие-либо мероприятия, направленные на достижение цели заключенного трехстороннего соглашения, не реализуются». Инвестиционный проект исключили из перечня особо значимых. В суде надзор указал на эти факты и отметил, что цели соглашения достигнуты не были.

Ответчик в свою очередь указывал на то обстоятельство, что «финансирование проекта прекращено по независящим от него причинам, связанным с политической обстановкой и проведением СВО».

О том, как изначально заявлялся проект Agrostroj Pelhrimov — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов