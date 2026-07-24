Бывший курский замгубернатора не смог переквалифицировать приговор за взятки

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, который получил 17 лет за два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в апелляционной жалобе на приговор просил переквалифицировать свои преступления. Согласно апелляционному определению местного облсуда, где приводятся доводы осужденного, он допускал, что его действия можно трактовать как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) или как единый эпизод получения взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Напомним, Дедов вместе с бывшим губернатором Алексеем Смирновым были признаны виновными в получении 21 млн руб. от предпринимателей, занимавшихся ремонтом соцобъектов и строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Экс-чиновники признали вину, но обжаловали свои наказания. Ранее Курский облсуд отказался смягчать 14-летний приговор Смирнова.

Согласно позиции Дедова, его действия можно квалифицировать по ст. 159 УК РФ, поскольку он не обладал реальной возможностью совершить в пользу взяткодателей действия, за которые передавались деньги. Также, по мнению осужденного, преступление должно считаться единым: как указано в материалах дела, Смирнов вместе с его предшественником на посту губернатора Романом Старовойтом (покончил с собой в 2025 году) разработали схему откатов с контрактов единовременно, и все дальнейшие события происходили в ее рамках. В случае переквалификации наказание экс-чиновника было бы смягчено.

Также Дедов в жалобе пытался добиться отмены ареста автомобиля его супруги Mercedes-Benz GL 350, который она купила в 2021 году — до начала инкриминируемых ему событий. Деньги на машину, по его словам, были потрачены из ее личных накоплений и продажи другого имущества.

Курский областной суд оставил без удовлетворения жалобу Дедова и второго участника дела — Дмитрия Шубина, который получил восемь лет за посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Владимир Зоркий